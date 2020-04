C'est l'une des plus faibles augmentations depuis que les données sont communiquées commune par commune.

Si la crise de Covid-19 est loin d’être derrière nous, certaines nouvelles font malgré tout plaisir. Ce lundi, seuls 12 nouveaux cas sont enregistrés dans la région du Centre. Depuis que le SPF santé publique communique quotidiennement les chiffres, commune par commune, c’est l’une des plus faibles augmentations.

Les chiffres restent malgré tout élevé : au total, la région du Centre comptabilise 1210 cas, dont 404 à La Louvière (+5), 183 à Binche (+1) et 156 à Soignies (+2). Globalement, dans chaque commune, les données restent stables : +1 à Chapelle-lez-Herlaimont, Braine-le-Comte et deux à Manage. Aucun nouveau cas n’est enregistré du côté d’Estinnes, de Morlanwelz, Le Roeulx, d’Ecaussinnes et de Seneffe.

Il faut cependant rester conscients que ces chiffres sont purement indicatifs, que les données communiquées le lundi sont souvent moins élevées que les autres jours de la semaine, la récolte de résultats étant moins efficace le dimanche. Enfin, insistons sur le fait que relâcher les efforts aujourd’hui pourrait donner lieu à de nouvelles courbes à la hausse.

Si le déconfinement se prépare et qu’il devrait prochainement être possible de sortir plus aisément de chez soi, notamment pour se rendre dans les magasins, la vigilance reste de mise : le virus se propage toujours. Les gestes barrières doivent donc absolument être observés.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.