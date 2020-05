Plusieurs communes n'ont plus enregistré le moindre cas depuis deux semaines.

Bonne nouvelle : le ralentissement de la propagation du coronavirus se poursuit. Du moins, si l'on en croit les chiffres publiés par le SPF Santé publique. Ce jeudi, seuls 2 nouveaux cas positifs ont été détectés dans la région du Centre. Cela fait donc dix jours consécutifs que ce chiffre reste bloqué sous la barre de la dizaine. Ces deux nouveaux cas sont à répartir entre La Louvière (+1) et Morlanwelz (+1).

Ailleurs, les statistiques sont stables. Elles sont même inchangées depuis de nombreux jours dans plusieurs communes. Exemple au Roeulx où le dernier cas recensé remonte au 22 avril, soit il y a 23 jours ! Du côté d'Estinnes, cela fait 20 jours que le bilan est bloqué à 29 cas. A Seneffe, le compteur est figé à 41 cas depuis le 3 mai tandis que Ecaussinnes n'a plus enregistré de cas depuis le 4 mai. Au total, les onze communes de la région du Centre totalisent à ce jour 1352 cas positifs de Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont la grande majorité a déjà été guérie.

Il faut toutefois tempérer ces chiffres encourageants. D'abord parce que les effets du déconfinement ne se feront sentir que dans une dizaine de jours. Ensuite, parce que ces chiffres ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et désormais, seuls les cas les plus inquiétants ainsi que les résidents et personnels des maisons de repos sont testés au Covid-19 même si deux centres de dépistage ont été installés cette semaine à La Louvière et Soignies.

Il est donc évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.