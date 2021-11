Limbourg, près de Verviers, est une des communes martyres de 2021 après avoir été ravagée par les inondations en juillet dernier. 1200 habitations ont été touchées par les inondations alors que la commune ne compte que 6000 habitants. Les stigmates de la catastrophe sont encore béants et les Limbourgeois ont connu un nouveau coup dur il y a quelques jours, quand un incendie a ravagé l'entrepôt de la commune où se trouvaient réunis les dons à la population récoltés par la commune pour l'hiver des sinistrés.

Cet incendie n'est pas passé inaperçu du côté de Morlanwelz, puisqu'on s'était mobilisé en masse pour aider les sinistrés au travers une collecte de jouets organisée par l'association des parents de l'école d'application. Celle-ci avait permis de récolter près de 1000 dons exploitables. "Fort heureusement, nos jeux n'étaient pas encore partis. Ils sont toujours à Morlanwelz", rassure Julien Blanche, président de l'association de parents.

Dans le stock communal brûlé à destination des sinistrés se trouvaient également des jeux, de quoi redonner envie aux parents d'élèves de Morlanwelz de relancer une collecte, plus ciblée cette fois. "A l'origine, nous voulions atteindre un objectif de 660 dons, correspondant au nombre d'enfants de 3 à 12 ans recensés dans la commune de Limbourg. Avec ce que nous avons, nous pouvons offrir un jouet ou deux livres à chaque enfant, sauf pour les 9-12 ans. Nous cherchons donc encore quelques dons pour que chaque enfant puisse recevoir la même chose, quel que soit son âge."

C'est donc un appel aux livres et jouets destinés aux 9-12 ans que l'association des parents lance, à plus petite échelle. "Nous recherchons une trentaine de cadeaux. Pour nous contacter, les potentiels donateurs peuvent passer par la page Facebook de l'association de parents et nous envoyer un message privé et nous fixerons un rendez-vous sur le plateau Warocqué de Morlanwelz." L'association de parents peut aussi être contactée par mail: ap.morlanwelz@gmail.com

La distribution est prévue à Limbourg le 5 décembre prochain en présence de la Princesse Léa de Belgique et de Saint-Nicolas. Des animations sont également prévues pour les enfants.