Deux d'entre eux étaient dans un état de santé préoccupant.

La semaine dernière, le refuge 4 Balzanes situé à Horrues a fait une découverte pour le moins interpellante devant sa porte. "Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre, six chatons ont été jetés devant le refuge dans un sac en plastique tressé et noué d’une corde", raconte l'association. "Lorsqu’ils ont été secourus, ces derniers n’étaient pas loin de l’hypothermie. Visiblement restés depuis un moment sans boire et sans manger, ces pauvres petits étaient très faibles."

Heureusement, les amoureux des animaux qui constituent l'équipe du refuge ont directement pris les choses en main pour secourir les six chatons. "En priorité, nous les avons réchauffé et nourri doucement et en petite quantité afin de ne pas forcer sur leur système digestif. N’ayant pas encore été sevrés, leur alimentation est pour l’heure exclusivement constituée de lait en poudre."

Après les tout premiers soins, les petits ont été conduits en urgence au cabinet vétérinaire pour y diagnostiquer leur état de santé. "Deux d’entre eux étaient dans un état préoccupant avec à peine 240 grammes sur la balance contre un peu plus de 300 grammes pour les autres", témoigne l'asbl. "Heureusement, quelques jours après leur sauvetage, les malheureux semblent à présent tous avoir repris les forces qui leur manquaient."

Les caméras de surveillance du refuge ont pu capturer les images du méfait commis en pleine nuit. L'auteur n'est toutefois pas formellement identifiable. "Les images montrent une dame ayant quelques difficultés à se déplacer conduisant un véhicule Mercedes Classe M (nouveau modèle) de couleur gris métallisé avec toit ouvrant. Les chatons avaient sur eux une très forte odeur similaire à celle des furets. Le sac dans lequel se trouvaient les chatons est un sac du Moulin Bauduin Cambier & Fils situé à Feluy (peut-être cette dame est-elle cliente dans cet établissement ?)."

Le refuge est à la recherche d'informations sur cette personne : "si vous en avez, merci de nous contacter via notre adresse mail: mailto:info@4balzanes.be".

© DR

© DR

© DR