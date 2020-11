Bonne nouvelle pour les Ecaussinnois, Binchois, Brainois, Estinnois, Louviérois et Manageois. Comme 73 autres communes wallonnes, le parc de poubelles publiques installée dans leur ville sera bientôt optimisé et modernisé. Ces six communes de la région du Centre ont en effet été sélectionnées suite à un appel à projets lancé en septembre dernier par Be WaPP.

En pratique, le nombre de communes est tel qu’il a fallu les scinder en deux groupes. Le premier (avec Ecaussinnes) démarrera l’opération dès la fin du mois de novembre et l’autre (avec les cinq autres communes de la région) en janvier prochain. Durant 6 mois, un consultant externe mis à disposition Be WaPP aura pour mission d’encadrer et de soutenir chaque commune dans la réalisation d’un diagnostic des poubelles publiques présentes sur son territoire.

L’étude se basera d’abord sur un inventaire géolocalisé. Outre la localisation, c’est aussi le volume, la fréquence de vidange ainsi que le type d’environnement dans lequel les poubelles sont placées qui seront analysés. Par la suite, le consultant, avec l’aide de mesures prises par la commune, devra monitorer le taux de remplissage des poubelles ainsi que la quantité de dépôts clandestins dans ou autour de celles-ci.

Grâce aux résultats de différentes analyses, la commune aura une vision claire quant aux poubelles publiques considérées comme problématiques ou mal utilisées et pourra réagir en conséquence. Au programme, déplacement de certaines poubelles, mise en place de nouvelles corbeilles de rue et de cendriers ainsi qu’optimisation des tournées de collecte en termes de fréquence et d’itinéraire.

Ce sont parfois des petites modifications qui apporteront de grands effets. Poubelles trop petites, mal placées ou insuffisamment vidangées sont en effet autant d'éléments qui favorisent l'abandon de déchets au sol ou dans la nature. Quand on sait que placer les bonnes poubelles aux bons endroits permet de réduire de 50% les déchets sauvages, on mesure l'importance pour les communes de réaliser une analyse et un diagnostic précis de l'ensemble de leurs infrastructures…