Coup d'envoi du concours Miss Belgique 2021 ! Ce jour de fête nationale a symboliquement lancé l'aventure avec le traditionnel premier rassemblement de toutes les candidates. Plus de 200 jeunes femmes se sont données rendez-vous au parc Plopsaland pour une journée d'amusement, de rencontres et de shootings photos.

Parmi elles, six représentantes de la région du Centre : la Carniéroise Marine Henaut (20 ans), étudiante en esthétique ; la Louviéroise Edwina Battaglia (19 ans), étudiante institutrice primaire ; la Binchoise Dounia Erroui (20 ans), secrétaire médical ; la Brainoise Tatiana Rimeau (20 ans), étudiante en animation ; la Chapelloise Kelly Masala (21 ans), étudiante en pédicure médicale ; et la Binchoise Christina Boenneken (18 ans), étudiante en théâtre.

Pour certaines, il s'agit d'un premier concours. Pour d'autres, les podiums et les séances photos n'ont presque plus aucun secret. C'est notamment le cas de Marine Henaut, finaliste de Miss Elegance Belgium 2020. "J'avais participé à ce concours pour m'affirmer et avoir plus confiance en moi", confie-t-elle. "Participer au concours Miss Belgique, c'est un peu dans la continuité, pour aller encore plus loin dans ce raisonnement."

Confinement oblige, les candidates ont été sélectionnées à distance sur base de photos et vidéos. Elles ont désormais deux mois, jusqu'à la fin du mois de septembre, pour tenter d'obtenir des votes par SMS et franchir l'étape de Miss Hainaut. "Nous sommes 23 filles du Hainaut et il n'y aura que deux ou trois qui iront en finale pour Miss Belgique", poursuit Marine. "Je me dis que je pourrais avoir mes chances mais je ne me prends pas la tête. Je veux surtout relever un défi et rendre ma famille fière de moi."