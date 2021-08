Il aura fallu près de deux heures d’intervention pour que les choses rentrent dans l’ordre. Ce lundi matin, aux alentours de 8 heures, les pompiers de Soignies, renforcés par les équipes du poste de secours de La Louvière, sont intervenus sur le site de l’entreprise Avery Denisson. Pour des raisons que l’on ignore, une importante quantité de solvant s’était déversé sur le sol. Les pompiers parlent de près de 1000 litres, qui avaient formé une vaste flaque.

"Il n’y a aucun blessé, mais une dizaine de pompiers et plusieurs véhicules étaient sur place", nous confirme-t-on du côté de la caserne de Soignies. "Nous avons recouvert le produit d’un tapis de mousse afin d’éviter son évaporation. Aucune évacuation n’a été nécessaire." L’intervention s’est terminée au bout de deux heures environ. Pour rappel, la société américaine est installée au Bouvelard J.F. Kennedy et fabrique des produits auto-adhésifs, du matériel de bureau et divers produits en papier ainsi que du matériel de marquage pour la grande distribution.