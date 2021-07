C’est l’heure du bilan pour l’opération Été Solidaire. Que ce soit à Écaussinnes, La Louvière ou encore Braine-le-Comte, la solidarité a été mise en avant dans la région du Centre. La semaine passée, 16 étudiants jobistes de Soignies ont participé à l’opération qui promeut la solidarité auprès des jeunes. Avec pour mission les travaux d’intérêt public, ils se sont appliqués à embellir différents sites sonégiens.

Cette année, ces jeunes étudiants ont été affectés principalement à la rénovation et à l'aménagement d'un module de jeux pour petits, de bancs et de bacs à fleurs situés à l'école de la Régence. Ils se sont également occupés de la rénovation et l'aménagement de salles situées au sein de l'école de l'EEPSIS à Horrues. Les bancs publics situés sur la Place Verte et la Place van Zeeland ont vivent eux aussi une seconde vie grâce aux jeunes travailleurs.

© Ville de Soignies

Une équipe de 4-5 jeunes s'est, quant à elle, chargée d'apporter une aide logistique au dépannage alimentaire et de participer à des petits travaux d'entretien de jardins ou encore de démontage de palettes. "Initiée et encadrée par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Soignies, cette activité a plusieurs objectifs", précise l’administration sonégienne. "Inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur quartier, leur environnement, sur le territoire de la commune. Promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens, notamment les personnes âgées."

L’opération permet également de valoriser et renforcer l'image des jeunes vis-à-vis d'eux-mêmes et des populations qui bénéficieront de leur travail, après une année compliquée qui a parfois mené à l’isolement de certains jeunes. Au travers du soutien d’activités valorisantes, les étudiants deviennent acteurs de la société.

Été Solidaire a donc été, une fois de plus, une réelle réussite pour la Ville de Soignies, qui remettra le couvert l’année prochaine.