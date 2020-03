Ils s'installeront ces 14 et 15 mars au Pôle de la Pierre.

Mobilier, décoration, bijoux, accessoires, mode... Il y en aura pour tous les goûts ce week-end à Soignies. Et surtout pour le goût de ceux qui apprécient le Made in Belgium et le savoir-faire de notre région. Pour sa troisième édition, le salon du design fera en effet toujours exclusivement honneur aux créateurs belges.

Mais seuls 23 artistes auront la chance d'exposer sur le site classé de la Grande Carrière et de son Pôle de la Pierre. "Cette année, nous avons eu plus de quarante candidatures venues de toute la Wallonie et de Bruxelles", se réjouit la bourgmestre Fabienne Winckel (PS). "Notre jury, composé d’artistes, de designers et de créatifs en tous genres, a pu en sélectionner 23 qui participeront à ce troisième salon."

S’inscrivant dans la continuité des actions menées par la Ville de Soignies en faveur du commerce local, des producteurs locaux et des circuits courts, l’événement constitue aujourd’hui une formidable vitrine pour les différents créateurs qui y participent. "Notre souhait est véritablement d’offrir de la visibilité à ces designers et de les aider à aller à la rencontre d’un public avec lequel il ne serait pas forcément entrés en contact autrement."

Notons que l'accès à l'événement organisé ces 14 et 15 mars est totalement gratuit.

Les 23 créateurs belges présents :

1) Wood’dwich (Kévin Mornard)

2) Allison Cohade (Alisson Cohade)

3) 1808 Bois (Steve Lazaro Y Comas) - Casteau

4) Aystone (Giacomo Noyà)

5) Le boulon Wallon (Dominique Teheux)

6) Thierry Bataille (Thierry Bataille)

7) My Colors Créations (Myriam Fraoua)

8) The Box – CreativWood (Cécile Otjcaques)

9) BB Art & Deco (Béatrice Busschots)

10) Fernande & Colette (Florence Luycx)

11) Urivabo (Olivier Coddens)

12) Marie Campion (Marie Campion)

13) Candice De Rijcke Jewelry (Candice De Rijcke)

14) L’atelier Coco (Florence et Caroline Jacobs)

15) Jessy Poppy (Jessica Dujardin)

16) Thomas Morret (Thomas Morret)

17) La Chouette Laine (Caroline Lemahieu)

18) Un Dernier Verre ? (Thierry Durand) - Horrues

19) L’Occasion Unique (Jean Hardy et Begonia Suarez)

20) Val-Tapissier (Valérie Lovato)

21) GET A PINK ! (Virginie Dieu) - Casteau

22) Anusch B (Anusch Bayens)

23) Badass Mamas (Vanessa Vanderkelen)