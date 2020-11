Les membres d'Ecolo Soignies se sont retroussés les manches le week-end dernier.

Pelle à la main, plusieurs membres du groupe Ecolo de Soignies se sont donnés rendez-vous samedi dernier du côté de la Chaussée de Brunehault. En respectant les mesures sanitaires, ils ont chacun passé leur journée à creuser tant bien que mal sur un vaste terrain propriété du refuge "4 Balzanes". L'objectif : planter un maxim de haies pour créer un maillage de biodiversité sur ces grands espaces occupés par des chevaux.

Au terme d'une journée bien chargée, les jardiniers amateurs sont finalement parvenus à placer pas moins de 911 plants pour former 350 mètres de haies. "Il s'agit d'une action de terrain baptisée "Haies d’honneur", qui vise à sensibiliser les citoyens à l’importance des haies pour la biodiversité et les encourager à contribuer à leur plantation", commente Ecolo Soignies. "Au travers d’une biodiversité préservée et développée, c’est l’ensemble de notre environnement qui s’améliore, au bénéfice de la santé de chacun."

