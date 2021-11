U.P.

U.P.

U.P.

La majorité a fait le bilan de l'état d'avancement de son Programme Stratégique Transversal.

Depuis 2019, toutes les communes wallonnes doivent établir un Programme Stratégique Transversal (PST). Il s'agit d'un document, comparable à un plan d’entreprise, qui doit permettre de planifier et de prioriser les politiques communales. Des objectifs sont définis et se traduisent par des actions concrètes, qui doivent prendre en considération les moyens humains et financiers à disposition. L'idée du PST est de développer une culture de la planification au sein des communes, mais aussi d'éviter les promesses dans le vent.

A Soignies, on avait déjà une certaine expérience de cette nouvelle façon de procéder puisque la Ville a été commune pilote lors de la mandature précédente. D'ici 2024, ce sont 268 projets qui ont été identifiés, à partir de 13 objectifs stratégiques. A mi-mandat, le collège communal PS-MR-Ecolo fait le bilan, et il est plutôt encourageant.