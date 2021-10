A Soignies, tout est mis en œuvre pour faire passer l'amertume d'une deuxième annulation consécutive du cortège de la Simpélourd: petites animations folkloriques, brève apparition de Mononk sur le parvis de la gare, kermesse, concert de carillon, masques buccaux estampillés Simpélourd…Tout a été fait pour qu'un parfum de fête règne malgré tout à Soignies ce samedi 16 octobre, dans l'atmosphère, mais aussi dans nos papilles.

C'est ainsi que cette année, Mononk aura sa bière dédiée: la Carabibi'pils! Cette "pils caramel" titrant à 4,7% a été confectionnée avec des Carabibis, les bonbons au Caramel qui sont distribués à la foule par Mononk et réalisée spécialement pour la Simpélourd. Cette bière est le fruit d'une collaboration entre la Brasserie de Soignies – Hoppy et la Boulangerie – Pâtisserie Helin.

Cette bière sera disponible exclusivement durant le weekend de la Simpélourd au Heaume du Roy, établissement situé sur la Grand-Place. Elle est également en vente depuis ce lundi et jusqu'à épuisement des stocks dans une quinzaine de commerce sonégiens. La Carabibi'pils se déclinera aussi en pâté à la Boucherie des Carrières et en volaille chez le traiteur Epices et bon.

Pour la brasserie, cette Carabibi'Pils est la première bière d'une nouvelle gamme visant à mettre en avant le patrimoine historique et culturel de la ville de Soignies ainsi que ses artisans et producteurs locaux. Deux autres bières viendront prochainement compléter la gamme. "La deuxième bière mettra en avant le patrimoine carrier de Soignies et sera surprenante à plusieurs égards", avertissent les deux brasseurs Dimitri et Thomas. La dernière bière sera axée sur un des événements les plus importants de la vie des Sonégiens : la Pentecôte.