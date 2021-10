Si les trains omnibus de la ligne 96 Bruxelles-Quévy s'arrêtent toujours à Neufvilles, cela fait des années que le bâtiment de la gare est désaffecté. La Ville de Soignies nourrit depuis un certain temps l'envie de lui redonner une nouvelle vie et envisageait pour cela de racheter le bâtiment. C'est désormais chose faite: lundi dernier, le conseil communal a approuvé les conditions et le projet d'acte de vente de l'ancienne gare, pour un montant d'utilité publique de 75 000 €.

Simultanément, le conseil communal a également approuvé les conditions pour un marché public visant à désigner un auteur de projet qui sera chargé de définir et de piloter la transformation du bâtiment et le réaménagement des abords de l'ancienne gare, pour un montant estimé de 145 200 € TVAC.

"Notre souhait est de créer une salle accessible aux citoyens au rez-de-chaussée et des logements à l'étage", explique la bourgmestre Fabienne Winckel. Une salle accessible de quelle manière? "On doit encore y réfléchir, voir ce qu'il est possible de faire, en consultation avec les citoyens. Cela pourrait être une salle de village où les asbl pourraient se réunir, et qui ont un énorme succès dans toute l'entité. Mais nous rencontrerons les riverains pour voir comment nous nous attellerons à ce projet."

La ou les fonctions de cette future salle seront aussi analysées suivant l'offre du quartier. A quelques pas se trouvent des hangars (Mory & Cie) qui connaissent un certain développement d'activités variées, "une zone sans doute mieux adaptée au développement d'activités commerciales" que l'ancienne gare.

Quant aux logement, là aussi les options sont ouvertes: "Tout est possible. On peut imaginer en garder un comme logement d'urgence, les louer via l'Agence Immobilière Sociale…" Quant au nombre de logements, "il peut y en avoir deux ou trois, cela restera à évaluer en fonction des désidératas et de l'analyse de l'auteur de projet. Rien n'est figé", indique Fabienne Winckel, heureuse d'ouvrir la voie à une deuxième vie à ce vieux bâtiment mis en service en 1864, encore en bon état et "qu'il eut été dommage d'abattre", conclut la bourgmestre de Soignies.