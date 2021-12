Soignies, comme toutes les autres communes ayant misé sur l'organisation d'un marché de Noël, peut souffler: le dernier Codeco n'a pas édicté de nouvelles mesures restreignant l'organisation d'événements en extérieur. Ses Fééries de Noël pourront bel et bien avoir lieu, suivant les règles sanitaires en vigueur, à savoir Covid Safe Ticket et masque obligatoire.

Rendez-vous est donc donné à la Cité des Carriers du 17 au 19 décembre pour profiter des fêtes de fin d’année. Au programme, autour du sapin illuminé et de la Maison du Père Noël, plus de 60 chalets attendent les visiteurs ainsi qu'une foule d'animations: spectacles de feu, grimage, présence de Père et Mère Noël...Les chalets seront disposés autour de la place Verte et de la place Van Zeeland. Le marché ouvrira de 18 à 23 h le vendredi, 14 à 23 h le samedi et de 14 h à 21 h le dimanche.

A côté des chalets, le petit train de Noël vous emmènera pour une visite magique du centre-ville de Soignies, au départ de la Collégiale Saint-Vincent et au cœur des rues et ruelles du centre. Le Père Noël élira aussi domicile au pied du majestueux sapin de Noël sur la Place Verte de Soignies. Son humble pied à terre sera à découvrir dès le 10 décembre prochain, afin de patienter d'ici au 17 décembre.

Enfin, la Ville de Soignies, son Agence de Développement Local et l'association des commerçants invitent les visiteurs de l’Administration communale à attendre Noël avec un calendrier de l’avent original. Chaque jour, une des personnes franchissant la porte de l’Hôtel de Ville sera invitée à découvrir une surprise locale. Une façon de compter les jours avant Noël. Pour avoir l’occasion d’ouvrir une des cases de notre calendrier de l’avent, rien de plus simple : lors de votre passage, présentez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville... Vous serez peut-être le numéro gagnant.