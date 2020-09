Dix euros pour chaque Sonégien, qu'il soit travailleur, sans emploi, étudiant, retraité ou même encore dans son berceau. Voilà le très beau cadeau qui est fait par la Ville de Soignies à ses citoyens. Dès le 21 septembre, ils recevront un bon d'achat à utiliser dans les commerces locaux de l'entité afin de soutenir l’économie locale mais aussi d’augmenter le pouvoir d’achat de chacun.

Les habitants de Soignies seront invités à venir chercher leurs chèques du lundi 21 septembre au jeudi 24 septembre (de 16h30 à 19h) à l’Hôtel de Ville. "Au delà de cette date, ils vous attendront au guichet de la Recette du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 14h à 16h. Merci de vous munir de votre carte d’identité", précise la Ville de Soignies. Il est également possible de retirer les bons pour un parent ou un voisin via une procuration.

Ces bons d'achat de 10 euros seront ensuite valables du 15 octobre au 30 novembre 2020 dans tous les commerces, établissements Horeca et chez les producteurs de l'entité sonégienne, à l’exception des commerces relevant d’enseignes nationales et présentant une surface commerciale nette de vente supérieure ou égale à 400 m². "Les établissements apposeront une affiche sur leur établissement pour vous informer de leur participation."

Il y a quelques mois, le Collège communal avait adopté une série de mesures pour venir en aide au secteur économique local durement touché par la crise sanitaire. Plus de 400 000 euros avaient pu être débloqués via l'exonération de différentes taxes. "Aujourd'hui, c'est un coup de pouce supplémentaire qui est donné aux commerçants locaux avec l'octroi de ces bons d'achat", se réjouit la Ville de Soignies.