Un marché public va être lancé pour améliorer le confort et les performances énergétiques du bâtiment.

U.P.

U.P.

U.P.

Si l’hôtel de ville de Soignies est un bâtiment doté d’un cachet certain, c’est aussi une passoire énergétique. En cause notamment : des châssis dont la vétusté n’est plus à démontrer. Mais cela va prochainement s’améliorer : lors de son dernier conseil communal, le lancement du marché public pour le remplacement des menuiseries extérieures de la façade avant de l’Hôtel de Ville a été approuvée.

Le montant estimé de ce marché est de 138 807€ TVAC. Le crédit est d’ores et déjà inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021 et sera financé sur emprunt. Le marché sera lancé par procédure négociée sans publication préalable. Ce remplacement des châssis permettra un gain considérable en énergie.

"Enfin !" s’est réjouie la bourgmestre Fabienne Winckel. "Ces châssis sont dans un état pitoyable. Actuellement, il fait chaud en été et froid en hiver dans ce bâtiment." Quand la menuiserie sera remplacée, à une date encore non-déterminée, cela se ressentira donc dans les factures énergétiques…