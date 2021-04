C’est plus d’un million d’euros qui aura été accordé par la Ville de Soignies aux secteurs économiques locaux. Bien plus qu’un coup de pouce, les autorités communales développent progressivement des aides financières depuis plus d’un an. Secteur associatif, sportif ou commercial, l’objectif est de parvenir à garder la tête hors de l’eau.

C’est pourquoi la Ville de Soignies a décidé de mettre en place des facilités pour l’attractivité de ses commerçants. Les entrepreneurs souhaitant développer de nouvelles activités commerciales pourront désormais bénéficier d’une subvention. Elle couvrira 50% du montant du loyer, avec un maximum de 500 euros par mois. Le montant de l'aide ? 42 500 euros

Dans le cadre de son plan global de relance, une prime avait également été octroyée à chaque activité contrainte à une fermeture. Coiffeurs, métiers de contact, l’Horeca, tous les commerces sonégiens avaient pu recevoir 1000 euros. Le renouvellement de l’action "bon d’achat" de 10 euros par citoyen avait également été décidé. Une initiative largement saluée par ces derniers, pour lesquels les comptes se trouvent dans le rouge. "Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des activités économiques tout en augmentant le pouvoir d’achat des Sonégiens", explique la Ville. L’impact financier de cette mesure était de 284 000 euros.

Alors que dans le secteur sportif, les autorités ont débloqué un fonds spécial covid d’un montant de 10 000 euros, "destiné à venir en aide aux clubs sportifs qui subissent la crise de plein fouet." Ils ont également pu bénéficier de la gratuité d'occupation en 2021 pour toutes les infrastructures communales mises à la dispositions des clubs sportifs de manière récurrente. La commune de Soignies investit donc pour ses citoyens.