Il s’agit de la première étape du centre d’excellence de Soignies. Après la demande de permis en février dernier, la Ville de Soignies annonce officiellement le début du chantier au chemin du Tour Lette pour la construction d’une nouvelle zone de places de parking. Les ouvriers commenceront l’ouvrage ce lundi 14 juin, pour une durée de trente jours ouvrables.

Par conséquent, des perturbations sont à prévoir aux alentours. Le tronçon de route entre la rue Général Henry et le chemin du Perlonjour sera inaccessible aux automobilistes pour la bonne conduite des travaux sur place. Mais bonne nouvelle, la fermeture n’est d’application qu’entre 6h et 18h, du lundi au vendredi. Pendant ces heures, une déviation a été mise en place par le chemin du Perlonjour.

Au total, ce sont exactement 56 nouveaux emplacements dont bénéficieront les habitants de la commune, en plus des 144 places existantes. Les ouvriers construiront ces places en empierrement, autour desquels des espaces verts sont prévus. Quatre arbres de haute-tige, appelés pyrus chanticleer-prunus fastigiés-chêne fastigié, seront plantés aux abords du terrain. Et pour que l'accès soit plus sécurisé, l'administration communale a prévu la construction d'un trottoir en pavé béton gris. Une haie champêtre longera le trottoir.

Pour rappel, ce chantier s’inscrit dans un grand projet autour du centre du Rugby Club de Soignies. Avec pour objectif de devenir un lieu d’entraînement capital pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, le club et la Ville souhaitent agrandir les infrastructures. Une importante enveloppe est d’ailleurs prévue pour le projet. Plus de deux millions d’euros sont investis, où la Région wallonne ainsi que la Province du Hainaut apportent une aide de plus d’un million et demi.

La construction de ce parking donne donc le "go" officiel au lancement du projet objectif JO.