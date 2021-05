La Ville de Soignies met les petits plats dans les grands pour les festivités de la Pentecôte, malgré les restrictions sanitaires. Évènement emblématique dans la Cité de Saint-Vincent, l’entité devait célébrer cette année les 100 ans de la procession historique. Elle a malheureusement été annulée une fois de plus, crise sanitaire oblige. "La décision fut d’autant plus difficile à prendre que les Sonégiens devaient célébrer le centenaire de la Procession historique", déclare la Ville. "Mais les différents partenaires ne baissent pas les bras pour autant ! La Ville de Soignies, le Comité de la Procession, la Fabrique d’église et la Confrérie Saint-Vincent ont planché sur l’organisation de moments symboliques qui permettront aux Sonégiens de vivre la Pentecôte autrement."

L’esprit de la Pentecôte animera les rues du centre-ville dès ce lundi. Et on commence par l’Hôtel de Ville qui arbore de grandes banderoles avec pour messages "Pentecôte toujours dans nos cœurs" et "Rendez-vous l’année prochaine !". À l’instar de plusieurs communes du Centre pour leur carnaval, une exposition de photos retrace l’évolution de cet évènement ancrée dans l’histoire de l’entité. Elle prend place à trois endroits : la Grand Place, la Place Verte et la Place van Zeeland pour une semaine.

Les Sonégiens pourront également arborer fièrement les couleurs de leur ville. "Une oriflamme spéciale "centenaire" a été réalisée par la Confrérie Saint-Vincent pour les habitants de toute l'entité sonégienne. Elle est actuellement vendue au prix de 20 euros à l’Office Communal du Tourisme et dans quelques boutiques locales." Elle également disponible en location pour le prix de 2 euros au comité de la procession.

Et de manière plutôt ludique, découvrez la tradition en famille avec une chasse au trésor dans le centre-ville. Du 4 mai au 30 septembre, la Ville propose un parcours dans les rues de Soignies à la recherche d’un mystérieux trésor. "À l’occasion du centenaire de la Procession du lundi de Pentecôte, deux enveloppes spéciales Pentecôte se sont glissées dans le jeu", poursuit la Ville. "Une belle occasion d'en apprendre un peu plus sur cette tradition si chère aux yeux des Sonégiens ! Plusieurs dessins sont également proposés gratuitement aux plus petits à l'Office Communal du Tourisme. Vous y découvrirez également le livre de coloriage réalisé par la Confrérie Saint-Vincent."

Le 23 mai, le chemin de pèlerinage dédié à Vincent Madelgaire accueillera les deux roues pour une découverte du Grand Tour Saint-Vincent. "Tous les lundis de Pentecôte depuis 758 ans, les pèlerins parcourent ce circuit de 12 km qui fait le tour de la ville. Pendant 3h, votre guide vous emmènera à vélo sur leurs traces tout au long d’un parcours champêtre et citadin, où vous découvrirez des moulins, des chapelles, des églises, un oratoire, de beaux points de vue patrimoniaux, ainsi que le château et le parc du maître carrier P.J. Wincqz."

Une Pentecôte en musique, puisque du samedi 22 mai au lundi 24 mai, les habitants de la ville sont invités à célébrer en chanson cette festivité emblématique. Les Sonégiens sont attendus à leur fenêtre pour accompagner les concerts de carillon donnés par un musicien sonégien, Patrice Poliart. Quant aux festivités du Centenaire, elles sont bien entendu reportées à 2022.