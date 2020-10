Ce n’est plus à prouver : la connaissance des langues ouvre des portes. En Belgique, c’est particulièrement vrai pour le néerlandais, parlé dans de nombreuses régions dont Bruxelles. Conscient de cette réalité, l’ITA de Soignies proposera dorénavant une remédiation ou une découverte de la langue en cours du soir.

L’école de promotion sociale provinciale l’ITA à Soignies organise en présentiel des cours de néerlandais une fois par semaine en soirée dans des petites classes. Accessibles dès 15 ans, ces cours se donnent sous la forme de modules jusqu’à la fin de l’année. L’accès aux cours restera gratuit jusqu’à 18 ans. Les inscriptions sont ouvertes au cours des trois prochaines semaines.

"Le niveau 1 commence cette semaine et chaque mercredi de 17h30 à 20h50. Il concerne les étudiants débutants et correspond à la première ou deuxième année dans la langue", précise Laurence Blore, directrice. "Je m’explique : si quelqu’un commence le néerlandais en troisième, c’est sa première année de néerlandais. Le niveau deux commencera le 22/10 et chaque jeudi de 17h30 à 20h50 et peut également servir de remédiation à des étudiants d’une autre école de la région."

L’ITA de Soignies propose aussi en cours du soir des modules d’anglais (niveau 4) et d’espagnol (niveaux 1 et 2), sans oublier le cours de Français Langue Etrangère, le mardi soir, à partir du 20 octobre, qui attire notamment des employés du Shape et des expatriés souhaitant maitriser la langue française et ses complexités.

Davantage d’informations peuvent être obtenues auprès de l’Institut technique et Agricole de la Province de Hainaut, Enseignement de Promotion Sociale (Rue de la Station 57 à 7060 Soignies), via l’adresse e-mail Ita.soigniesainaut.be, par téléphone au 067/34.02.52 ou sur le site internet : www.etudierenhainaut.be/ita-soignies.