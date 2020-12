Telle la statue de Simpélourd au milieu de la place Verte, le budget prévisionnel de 2021 est en équilibre à Soignies. Présenté avec un boni à l’exercice propre de 107 899 euros et un boni cumulé de plus de 4 millions d'euros, l'exercice 2021 s'avère en effet positif. Notamment grâce aux dépenses maîtrisées par la volonté de la Ville d’économiser, assure le Collège communal.

Pour rappel en 2020, la crise a couté plus de 800 000 euros à la Ville de Soignies via différentes mesures (allègements fiscaux, chèques citoyens, les opérations Achetons local et I Love mon commerçant local, le site de vente de ligne Shopinsoignies.be…). "En 2021, le Collège communal souhaite continuer le soutien aux acteurs économiques. La Ville vient en effet de recevoir une nouvelle circulaire, similaire à celle reçue en 2020 et qui permet un allègement fiscal pour les secteurs impactés par la crise."

En maintenant un budget positif et une gestion saine et rigoureuse des finances publiques, la Ville de Soignies peut donc affronter assez sereinement cette année 2021 qui sera encore indéniablement impactée par la covid-19. "De nouvelles mesures de soutien aux secteurs touchés verront donc le jour sans devoir augmenter les taxes. C’est une volonté à laquelle tient particulièrement la majorité communale. Une modification budgétaire sera d’ailleurs prévue au cours du premier trimestre 2021 afin d’accompagner au mieux les acteurs économiques lourdement impactés."

L'année 2021 sera aussi remplie d'investissements. Même encore plus qu'en 2020 (1,5 millions en plus) avec 10 millions d'euros dans le budget extraordinaire. Dont 3,5 millions d'euros pour divers travaux de voirie, d'égouttage et de propreté publique, 645 000 euros pour des aménagements en sécurité routière, mobilité douce et signalisation et 810 000 euros pour la rénovation des bâtiments scolaires aux écoles de la Régence à Soignies, de Naast et de Casteau, mais aussi à l’Eepsis.

Le sport va quant à lui recevoir 1,7 millions d'euros pour plusieurs projets : la salle de sport à Naast, le pôle wallon du rugby, le stade communal, du matériel pour les mouvements de jeunesse et l'aménagement d’un parcours vita au Parc Pater. La rénovation et l'agrandissement de la Maison de village de Casteau et l'installation de sanitaires à la Maison de village d’Horrues coûteront quant à elles près de 500 000 euros.

Citons encore d'autres projets importants prévus en 2021 : l'adaptation et aménagement des terrasses Horeca (40 000 euros), la réhabilitation de la Chapelle Saint Roch en Maison des Associations (12 000 euros), l'acquisition de l’ancienne gare de Neufvilles pour la réhabiliter en logements (10 000 euros) ou encore le renouvellement de l’éclairage public (215 000 euros).