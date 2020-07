Depuis une semaine, le quartier des Carrières (Soignies) teste en grandeur nature son nouveau plan de circulation proposé en marge de la rénovation de la place Wauters et de la rue Emile Vandervelde. Mais la procédure ne plaît pas tout à fait au groupe Ensemble qui aurait aimé être consulté., signale François Desquesnes, chef de file du groupe Ensembe.

C'est pour cette raison que l'opposition a décidé d'interpeller le collège PS-MR-Ecolo lors du conseil communal de ce ce jeudi soir. "S'il va globalement dans le bon sens, le nouveau plan pose toutefois des questions que nombre de riverains nous ont relayées", poursuit François Desquesnes. "Nous avons donc entrepris une analyse approfondie du nouveau plan de circulation et nous porterons le débat au conseil communal en adressant 10 questions au Collège communal."

Satisfait pour la grande majorité du plan qui a été proposé, le groupe Ensemble explique vouloir apporter quelques améliorations. "Le plan de circulation qui est testé englobe tout le quartier mais ne prend pas en compte l’interaction avec les autres parties de la ville. Un véritable plan communal de mobilité nouveau est nécessaire à brève échéance pour dégager une vision plus large qui apparaît aujourd’hui stratégique et incluant les enjeux d’accès aux transports en commun (gare et bus), des itinéraires vélos complets et une organisation des flux de voitures à usage local et à vocation de transit."

"Des voiries secondaires vont être davantage sollicitées alors que leur état général est mauvais ou inadapté : en particulier la rue Marcas (absence de trottoirs) et la rue Mlle Hanicq (mauvais état et cheminement piéton difficile)", poursuit-il. "De façon plus générale, le quartier des Carrières est arrivé à saturation avec la construction de nouveaux blocs d’habitats. Il manque d’accès (voiture et vélo) au quartier et vers la gare, les places de parking posent problème. Outre les habitants, certaines rues servent en journée de parking de la gare."

Parmi les pistes de modifications, François Desquesnes et son groupe se demandent par exemple : "Pourquoi ne pas avoir maintenu le double sens le tronçon de la rue PJ entre le Parc Pater et la place du 30 juillet ? Ne faudrait-il pas mettre le square de Savoye en SUL en l’aménageant de manière adéquate, pour permettre aux utilisateurs du Ravel de revenir au centre-ville en toute sécurité ? Pourquoi la mise à 30 km/h du quartier n’est-elle pas prévue dans la rue Marcas, la partie de la rue Melle Hanicq entre Durobor et le Parc Pater, rue de la sucrerie ainsi que le début du chemin du Perlonjour ?"

Les réponses aux dix questions du groupe Ensemble seront données par la majorité lors de la séance de ce jeudi soir.