Les sucreries seront offertes durant tout le week-end dans les commerces de la ville.

Le 20 août dernier, les autorités sonégiennes devaient se résoudre à annuler le cortège et les festivités de la Simpélourd prévues le 17 octobre. Décidés à faire vivre l’esprit de Mononk, la Ville de Soignies et le Comité communal des Fêtes se sont tout de même penchés sur quelques alternatives pour célébrer autrement le plus grand événement folklorique de Soignies qui a attiré près de 15 000 personnes en 2019.

Plutôt que de lancer dans le public du cortège les 600 kilos de carabibis (des babeluttes sonégiennes), il est tout d'abord prévu de les distribuer dans tous les commerces de la ville dès le 16 octobre. "Vendredi matin, le comité va donner 5 kg de carabibis auprès des commerçants", commente Michel Lenvain, secrétaire général du comité. "De cette manière, il suffira de se rendre dans les boutiques ou les établissements Horeca de Soignies durant le week-end pour recevoir des carabibis. C'est aussi une façon d'aider à faire vivre les commerces locaux."