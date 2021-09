U.P.

Il y a du changement dans les rangs du MR au conseil communal de Soignies. Lundi soir lors du conseil de rentrée, le conseiller Marc Ferain a présenté sa démission. En cause: un déménagement à Montignies-lez-Lens, dans une entité autre que Soignies donc, ce qui l'oblige à démissionner. C'est en 2000 que Marc Ferain est devenu mandataire public, en étant élu au conseil de l'action sociale (CPAS). Il siègea par la suite au conseil communal et il fut nommé échevin en charge de la mobilité, de l'environnement, de l'agriculture et des services de secours durant la mandature 2006-2012. Il rempila pour un deuxième mandat jusqu'en 2018.

Après les élections de 2018, il a été réélu conseiller communal avec 481 voix et a réalisé le cinquième score de la liste MR. Aujourd'hui âgé de 57 ans, il quitte donc la vie politique et voit Brigitte Taminiau, 62 ans, reprendre son mandat. Habitant Neufvilles, elle a prêté serment ce 13 septembre. Elle s'était déjà présentée en 2012, mais n'avait pas pu siéger, travaillant au sein de l'administration communale de Soignies. Aujourd'hui pensionnée, elle peut désormais s'engager politiquement.