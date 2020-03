Trois vidéos seront proposées chaque semaine durant cette période de confinement.

Faire du sport depuis chez soi avec son coach habituel mais via écran interposé. Voilà l'idée de la salle de Cross-fit de Soignies qui, face à la situation provoquée par la pandémie de coronavirus, a décidé de mettre en place un système de vidéos en direct sur Facebook. Ce dimanche matin, une première séance d'une heure a ainsi été donnée par l'un des entraîneurs de l'établissement sonégien et ce sont déjà plus de 1 500 personnes qui l'ont suivie à distance.

"C'est vrai que la première vidéo a été très bien suivie", se réjouit le patron de la salle de sport. "Nous avons eu beaucoup de retours positifs même si nous avons fait cela avec des moyens techniques modestes. Nous avons donc décidé de prévoir trois séances en direct par semaine durant cette période de fermeture : le mardi soir, le jeudi soir et le dimanche matin. Ce sont des séances spécialement conçues pour utiliser le moins de matériel possible."

En parallèle de ces séances vidéo qui seront disponibles sur leur page Facebook, le Cross-fit de Soignies a prévu de publier chaque matin un programme spécial de Workout of Day (WOD). Un travail de running suivi d'une session de 15 minutes de gainage était par exemple proposé ce lundi matin. "Il faut savoir que notre salle de Cross-fit a créé une vraie communauté. Nous avons environ 400 membres. Nous voulions donc vraiment trouver une solution pour cette fidèle clientèle. Et puis, ça permet de respecter les consignes en restant chez soi tout en faisant du sport."

Ces séances et ces programmes sont bien évidemment accessibles à tous même s'ils visent principalement les adeptes de cette salle de sport située à la Chaussée d'Enghien. Pour rappel, il a été imposer par le gouvernement fédéral la fermeture de toutes les salles de sport du pays au moins jusqu'au 3 avril.