D'importants travaux à hauteur d'1,8 million d'euros sont prévus.

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les nageurs qui fréquentent la piscine de Soignies. La bonne, c'est que les infrastructures vont être restaurées et améliorées. Mais la mauvaise est évidemment que ces travaux entraîneront une fermeture de longue durée. "Nous espérons que tous les marchés soient attribués dans le courant de cette année afin d'entamer ces travaux en 2021", explique la bourgmestre Fabienne Winckel (PS). "Malheureusement, ce chantier va durer dix mois et la piscine sera donc fermée pendant dix mois."

Ces travaux permettront de renouveller le revêtement des plages autour des plans d'eau, d'installer un système de prévention noyades, d'ajouter des équipements permettant de réduire le chlore, de remplacer les chaudières, les châssis mais aussi de restaurer la façade. "Ces réparations et aménagements sont vraiment indispensables. Nous avons déjà commencé à informer les différents clubs de la future fermeture mais davantage de précisions seront apportées une fois que nous y verrons plus clair."

A Soignies, la piscine est une vieille dame construite dans les années 80. Un plan de rénovation a été mis en place depuis 2015 et il se poursuit progressivement. L’accueil, les vestiaires et les sanitaires ont déjà été totalement réaménagés tandis que le système de climatisation et les gaines d’aération ont aussi été modernisés. Ces travaux étaient chiffrés à environ 1,17 million d'euros, subsidié par la Région wallonne à hauteur de 700 000 euros. La phase prévue en 2021 est encore plus importante puisque le chantier est estimé à 1,8 million d'euros (avec 450 000 euros de subsides).

En attendant de savoir à quelle date et pour combien de temps exactement fermera la piscine communale de Soignies, les nageurs peuvent déjà être avertis qu'une fermeture de trois semaines est prévue dès lundi, du 24 février au 15 mars 2020. Ce qui permettra la réparation urgente d’une fuite au niveau du bac tampon.