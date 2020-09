10 000 euros. C’est le montant libéré par le collège communal de Soignies pour permettre la concrétisation de projets participatifs et citoyens. L’initiative avait été annoncée en fin d’année 2019 et est désormais en passe de devenir plus concrète. Sur les 22 projets proposés par les habitants, huit ont été retenus et sont désormais soumis au vote des Sonégiens.

L’aventure avait débuté en début d’année par l’organisation d’ateliers participatifs à Soignies et dans chaque village de l’entité. Ces rencontres créatives avaient alors débouché sur 22 projets déposés soit par les citoyens eux-mêmes, soit par des associations et des comités de quartier. Un comité d’accompagnement avait ensuite été spécialement mis en place afin de passer chaque projet à la loupe.

À l’issue d’une analyse minutieuse basée sur la faisabilité des projets et sur des critères de recevabilités préalablement établis, huit projets ont été sélectionnés et considérés comme réalisables. Il s’agit de l’aménagement d’un jardin communautaire, d’un verger citoyen, d’un four à pain communautaire, d’un barbecue collectif, d’une passerelle pour les écureuils, d’un espace de liberté sécurisé pour les chiens, de l’installation de mobilier ou encore de toilettes publiques écologiques à la Chaussée-Notre-Dame-Louvignies.

"Parmi les projets qui n’ont pas été retenus, quatre étaient déjà prévus par les services communaux. D’autres ne répondaient malheureusement pas à tous les critères de recevabilité mais ont séduit le comité d’accompagnement. Ils pourront voir le jour dans un autre cadre", précise la commune de Soignies, qui estime qu’avec ce premier budget participatif, elle fait un pas supplémentaire en faveur de la réalisation de projets imaginés par les citoyens et destinés à améliorer le cadre de vie.

Il reste désormais aux habitants à se prononcer et à faire entendre leur voix en votant pour les projets sélectionnés sur www.jeparticipe.soignies.be ou directement à l’hôtel de ville, où un vote papier sera organisé. Les votes sont ouverts jusqu’au 25 octobre prochain.