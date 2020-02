Des déviations seront prévues durant les travaux.

C'est en juin 2019 que le rond-point des Archers, à côté du nouveau centre commercial à l'entrée de Soignies, a été totalement ouvert à la circulation. Mais il aura fallu attendre huit mois pour que l'éclairage y soit enfin installé. Les poteaux ne seront en effet installés que durant les congés de carnaval, soit entre le 24 et le 27 février.

Ces travaux se dérouleront essentiellement durant la nuit. "Afin de limiter au maximum les embarras de circulation, l’intervention a été planifiée pendant les congés scolaires et uniquement de nuit", explique la Ville de Soignies. "Les interventions se dérouleront également par petites phases afin de limiter les nuisances au maximum."

Les automobilistes qui passeront à cet endroit durant la soirée et la nuit entre les 24 et 27 février seront donc déviés. "Pour éviter tout désagrément, nous vous demandons d’être attentifs à la signalisation de chantier spécifique qui sera mise en œuvre et de suivre scrupuleusement les itinéraires de déviation qui seront indiqués, notamment pas les chemins du Cornet et des Théodosiens pour certaines phases. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons d’éviter de circuler de nuit dans le périmètre pendant la durée du chantier ou d’emprunter la RN57 ou la RN524."

Mais ces petits désagréments seront très vite apaisés par l'arrivée de la lumière. Enfin ! "J'ai failli écraser un piéton à cause du manque de lumière", "un cycliste était à deux doigts de se faire renverser parce qu'on ne le voyait pas". Le manque d'éclairage au rond-point des Archers aurait effectivemment déjà pu causer plusieurs accidents aux conséquences dramatiques.

S'agissant d'une voirie régionale gérée par le Service Public de Wallonie (SPW), la Ville de Soignies n'a pu que déplorer cette situation tout en réagissant tout de même avant qu'un drame ne survienne. Durant le mois de décembre, le collège communal a interpellé le SPW pour faire accélerer la procédure. Les poteaux n'ont cependant pas pu être livrés plus rapidement. En attendant, un éclairage provisoire avait donc été installé.