Depuis plusieurs années, l'opérateur Proximus s'attelle à l'installation de câbles internet en fibre optique sur notre territoire et donc dans les communes du Centre. C'est désormais à Soignies que l'opérateur téléphonique entame un chantier de 6 jours pour poser la fibre optique dans le centre-ville.

Dès ce 28 février et jusqu'au samedi 5 mars, un chantier prendra cours à la rue de Steenkerque entre 8h et 16h. La rue sera donc totalement fermée à la circulation. Les automobilistes qui souhaitent traverser Soignies pour rejoindre le boulevard J.F. Kennedy peuvent alors emprunter la chaussée de Braine ou la rue du Lombard. De plus, le tronçon de route situé entre le boulevard J.F. Kennedy et la rue de la Prairie reste accessible dans les 2 sens circulation.

Pour rappel, la fibre optique permet d'avoir accès à une connexion internet à très haut débit. Elle offre ainsi un débit d'informations supérieur et donc des vitesses de transfert environ 100 fois plus élevées que pour le réseau internet actuel.