La décision a été actée ce mardi matin lors du conseil d'adminstration de l'intercommunale Hygea. Dès avril 2021, la Ville de Soignies entrera dans un tout nouveau système de collecte des déchets. Terminés les sacs blancs et les déchets de papier et cartons déposés à même le trottoir : la commune va rejoindre Seneffe, Estinnes ou encore Merbes-le-Château et Binche (dès le 6 novembre) dans le nouveau schéma de collecte instauré par Hygea.

Concrètement, les nouvelles collectes en porte-à-porte des déchets ménagers seront organisées uniquement via trois sacs et un conteneur. Il y aura un sac moka pour les déchets résiduels (collecte tous les 15 jours), un sac vert pour les déchets organiques (chaque semaine) et un sac bleu pour les PMC (tous les 15 jours, comme maintenant). Chaque ménage recevra par ailleurs un conteneur (de 240 l ou 140 l) pour y placer les papiers et cartons qui seront collectés une fois par mois.

© Grégoire Dersin



Selon Hygea, ce modèle de collecte avec l'ajout des déchets organiques (déchets de cuisine, petits déchets de jardin, .etc.) permet de réduire le volume des sacs réservés aux déchets résiduels et permet leur valorisation. Par ailleurs, la collecte des papiers-cartons en conteneur permet d'éviter qu'ils ne soient détrempés lorsqu'il pleut et qu'ils ne s'envolent ou soient éparpillés dans la nature et dans les rues en cas de vent. Elle facilite également le rangement des papiers-cartons à la maison.

Jusqu'à présent ce système n'était appliqué que dans trois communes pilotes de la région du Centre : Estinnes, Seneffe et Merbes-le-Château. Mais d'autres (Binche, Ecaussinnes, Soignies) les rejoindront. De cette maniere, à l’horizon 2022, Hygea estime que plus de 220 000 habitants (soit 45% du territoire de l'intercommunale) aura adopté la collecte sélective des matieres organiques.