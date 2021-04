D’ici deux semaines, les Sonégiens devront s’habituer à un nouveau mode de collecte des déchets. Le 22 avril, les traditionnels sacs-poubelle blancs seront remplacés par les nouveaux sacs Hygea, de couleur moka. L’intercommunale, en collaboration avec la Ville de Soignies, a en effet décidé de mettre en place un système différent de collecte en porte-à-porte des déchets plus respectueux de l’environnement. Il concerne l'ensemble des citoyens de l’entité.

Un changement qui n’est pas toujours facile à comprendre. C’est pourquoi une période d’adaptation a été mise en place. Du 22 avril au 30 juin prochain, les citoyens auront la possibilité d’ utiliser les deux sacs pour permettre d’écouler progressivement les anciens sans perte d’argent pour les Sonégiens. Les rouleaux de sacs blancs entiers non utilisés pourront être échangés contre les rouleaux de nouveaux sacs moka, à l’accueil de l’hôtel de ville. Les habitants ont jusqu’à la fin de la période de transition pour se faire.

La séparation des déchets organiques est progressivement devenue la norme en Wallonie, et récemment dans la Région du Centre. "Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an", a constaté Hygea. "Ces déchets sont pourtant recyclables. En les collectant séparément , on peut leur offrir une seconde vie. Le Plan Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie."

© G.La

À partir du 1er juillet, les sacs blancs ne seront plus collectés . Seuls les nouveaux sacs verts et moka, tous deux estampillés Hygea, seront acceptés. Le vert de 20 litres contiendra les déchets organiques comme les déchets de cuisine. De ce fait, il est récolté toutes les semaines. Contrairement au moka, qui lui nécessite un ramassage toutes les deux semaines. Le sac de 25 ou 50 litres est destiné à la collecte des déchets résiduels, soit non recyclables.

Pour les personnes à mobilités réduites, ou ayant des difficultés à se déplacer, un échange de rouleaux sera organisé dans chaque village de l’entité, le mercredi 23 juin de 14h à 18h.