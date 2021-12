Un ingénieur sonégien veut remettre l'église au milieu du village en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Effet de serre, croissance verte, développement durable, énergie renouvelable…Nous sommes bombardés d'expressions et slogans en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique qui, pour beaucoup, ne veulent rien dire. Résultat: beaucoup sont coincés entre l'impression de comprendre le problème et le désagréable sentiment de ne pas savoir comment agir.

Raphaël Hannoir, ingénieur résidant à Soignies, veut lutter contre ce phénomène et entend donner quelques clés de compréhension avec sa conférence intitulée "La face cachée des 2°C", qui sera organisée le 9 décembre prochain à l'Espace culturel Victor Jara.

"La face cachée des 2°C", c'est un retour aux fondamentaux concret plutôt que les belles paroles abstraites", explique-t-il. "L'objectif de cette conférence de partager une vue transversale sur l'énergie, le climat et l'économie et d'expliquer les sous-jacents techniques qui vont totalement piloter le XXIe siècle, prenant en étau l’économie et donc nos modes de vie."