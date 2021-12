Père Noël et ses lutins se paient la vie de château le temps d'une intrigue.

La vie de château et "le monde merveilleux de Noël", voilà deux concepts qui font travailler l'imaginaire. Depuis 2019, "La Magie de Noël", un spectacle audiovisuel, porté par la maison de production Historalia, entend relier les deux. Après une édition 2019 qui s'est tenue dans six châteaux situés dans quatre provinces flamandes, le spectacle soutenu par le prince Simon de Merode (descendant d'une des familles de la haute société belge) débarque en cette fin d'année en Wallonie, dans deux châteaux: celui de Corroy-le-Grand et celui de Louvignies, près de Soignies.

Ces deux châteaux se sont parés de moult décorations de Noël pour emmener leurs visiteurs au cœur du monde mystérieux du Père Noël et de ses lutins et y résoudre une énigme: le mystère des Twinkelings. "Ces petites chanteuses au cœur généreux, ont entonné l’hymne des cieux lorsque soudain, leurs voix s’estompent jusqu’à disparaître. Mais que leur est-il arrivé? Auraient-elles été capturées?"

Pour le savoir, il faudra arpenter les différentes salles du château pour recueillir et récolter les indices permettant de résoudre ce curieux mystère. L'activité est aussi un prétexte pour découvrir le patrimoine de ce château encore habité et donc accessible uniquement en certaines occasions. Les billets coûtent 15,95€ et sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. L'activité dure une heure environ. Elle est organisée jusqu'au 26 décembre.

Durant cette promenade théâtrale, les groupes ne se croisent pas afin de garantir la distanciation et le respect des bulles. Un acteur accompagnera chaque groupe à travers les recoins du château à la découverte de ce conte de Noël "mêlant intrigue, humour et décors somptueux." Il parait qu'il y aura une horloge parlante. Quel programme!

www.magiedenoel.be