Le week-end dernier, la Ville de Soignies et la Société royale des Archers Sainte-Christine ont inauguré la Maison des Archers entièrement remise à neuf. Des travaux qui représentent un investissement de plus de 350 000 euros pour la Ville de Soignies qui a mis un point d'honneur à rénover ce lieu emblématique de l'histoire médiévale de la Cité.

Soucieuse de son patrimoine, la Ville de Soignies a souhaité restaurer la Maison des Archers. Les Archers Sainte-Christine existent depuis plus de 600 ans et font partie du patrimoine exceptionnel sonégien. Plus de 350 000 euros ont donc été investis permettant ainsi de rendre ce lieu unique en Wallonie.

Initialement prévue l'année dernière à l'occasion du bicentenaire du jardin des Archers, l'inauguration de la Maison des Archers a été maintes fois postposée suite aux circonstances sanitaires et climatiques. Cette année, les Archers Sainte-Christine, la Ville de Soignies et l'Office communal du Tourisme ont enfin eu l’occasion de l’inaugurer.

La soirée inaugurale proposait aux invités une visite des lieux qui accueillent également un musée au rez-de-chaussée. Dans le jardin multiséculaire perché sur le rempart, les Archers ont procédé à une démonstration de tir à l'arc, sur fond de musique et danse médiévale.

"Nous sommes ravis de voir revivre ce lieu symbolique de notre cité millénaire", se réjouit Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. "Je tiens à remercier chaleureusement les Archers Sainte-Christine qui font vivre ce lieu toute l'année et perpétuent ainsi les traditions de notre ville. Grâce à leur travail, notre ville possède aujourd'hui un nouveau musée qui témoigne de notre riche passé. Une vraie pépite à découvrir en plein centre-ville."

C'est sous un beau soleil printanier que s'est terminée cette journée avec deux balades aux flambeaux proposées par l'Office communal du Tourisme à l'occasion du lancement de la saison touristique. Humour, shows magiques, musique, contes, dégustations et découverte de l'exceptionnel patrimoine sonégien étaient au rendez-vous.