Sa chaudière a explosé sans qu'elle ne s'en rende compte.

Les pompiers de Soignies ont déboulé à Naast ce dimanche soir, vers 22h30. Une maison était en feu à la rue des Flandres. Il s'agissait de l'habitation de Nathalie Dobbels, médecin généraliste bien connue dans le village et à Soignies. Les dégâts sont conséquents : l'habitation est très sérieusement touchée de la cave jusqu'à la toiture qui s'est embrasée. Le cabinet médical a quant à lui été davantage préservé.

Heureusement, Nathalie, ses enfants et son compagnon n'ont pas été blessés mais il s'en est fallu de peu. Celle qui est aussi conseillère communale regardait en effet tranquillement la télévision lorsque l'incendie a débuté. C'est l'explosion de sa chaudière qui serait à l'origine du sinistre. "Nous n'avons rien entendu", explique Nathalie Dobbels. "J'ai reçu un appel d'une voisine qui avait repéré les flammes et déjà contacté les pompiers. Comme je suis peu souvent tranquille, j'avais décidé de ne pas répondre. Nous, nous étions derrière mais mon fils jouait avec sa PS4 à l'avant où ça a pris et il n'a rien entendu."

Prise par surprise, la famille est sortie dans la rue en pyjama pour éviter l'incendie. Ils ont été relogés à l'hôtel en attendant de trouver une solution à moyen terme.