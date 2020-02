Une déviation est prévue via la chaussée de Lessines.

Dans quelques jours, il sera impossible d'emprunter la chaussée qui relie le rond-point de la Pierre Bleue et la Chaussée d’Enghien (N55). Le Service Public de Wallonie a en effet prévu quelques travaux de réparation du béton sur cette N57. Ceux-ci se dérouleront du mardi 25 février au jeudi 6 mars.

Cette réparation nécessite un temps de séchage et donc une fermeture de ce tronçon. "Afin de limiter au maximum les embarras de circulation, l’intervention a été planifiée en partie pendant les congés scolaires", explique la Ville de Soignies. "Nous vous demandons d’être attentifs et de suivre l’itinéraire de déviation par la prolongation des N57 et 55 jusqu’au carrefour avec la Zone de Police."