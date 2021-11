U.P.

En avril dernier, la Ville de Soignies adoptait un nouveau schéma de collecte des déchets, celui que l’intercommunale Hygea met progressivement en œuvre sur toute sa zone. Pour rappel, il s’agit de séparer la collecte des déchets organiques et des déchets non-recyclable, qui jusqu’alors se retrouvait dans le même sac blanc, dans deux sacs séparés. La nouvelle collecte instaure également des bacs en plastique pour les papiers-cartons.

7 mois après l’instauration de ce nouveau schéma, peut-on déjà voir un effet sur le volume des poubelles sonégiennes ? Oui : une diminution des déchets a déjà été constatée. Alors qu’Hygea collectait 154 kg/habitants par an de déchets résiduels en 2019 et 168 kg en 2020 (année exceptionnelle Covid), ce volume a baissé pour atteindre 120 kg/hab/an si on se fie aux chiffres obtenus depuis mai 2021.

Ces chiffres se répartissent comme suit : 30 kg de déchets organiques et 90 kg de déchets résiduels. Soit une diminution des déchets de type ordures ménagères de près de 30 % entre 2020 et 2021. Pour les déchets PMC, la tendance est à la hausse, leur poids passant de 15 kg/hab à 19,5 pour l’année 2021. Une augmentation attendue puisque la collecte a été étendue à d’autres types de déchets.

Quand aux cartons, ils sont en baisse, passant de 38 kg/hab à 32 de 2020 à 2021. Une différence de poids qui peut s’expliquer par le fait que les cartons restent désormais au sec dans leur conteneur, ne prenant plus l’humidité durant la nuit précédant la collecte.