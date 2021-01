Nous vous annoncions dès le mois de septembre dernier que le système de collecte des déchets allait être chamboulée dès le mois d'avril 2021 à Soignies. L'information est aujourd'hui confirmée par les instances communales., annonce la commune.

Comme à Ecaussinnes, Binche, Seneffe, Estinnes et Merbes-le-Château, ces collectes seront organisées uniquement via trois sacs et un conteneur. Il y aura un sac moka pour les déchets résiduels (collecte tous les 15 jours), un sac vert pour les déchets organiques (chaque semaine) et un sac bleu pour les PMC (tous les 15 jours, comme maintenant). Chaque ménage recevra par ailleurs un conteneur (de 240 l ou 140 l) pour y placer les papiers et cartons qui seront collectés une fois par mois tandis que 14 points d’apports volontaires seront répartis dans l’entité et accessibles 24h/24 et 7j/7.

Selon Hygea, ce modèle de collecte avec l'ajout des déchets organiques (déchets de cuisine, petits déchets de jardin, .etc.) permet de réduire le volume des sacs réservés aux déchets résiduels et permet leur valorisation. "Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an", commente la Ville de Soignies. "Ces déchets sont pourtant recyclables. En les collectant séparément, on peut leur offrir une seconde vie. Le Plan Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie."

En attendant de connaître la date exacte de ce changement, la Ville de Soignies et l'intercommunale Hygea assurent qu'elles proposeront des périodes d’échange des anciens sacs et une période transitoire où les anciens sacs seront encore acceptés lors des collectes. "Chaque citoyen de la Ville de Soignies sera informé des modalités pratiques inhérentes à ce nouveau schéma de collecte ainsi que des dates de collectes des déchets par l’envoi de courriers informatifs et des calendriers spécifiques."

Pour les habitants en appartement ou dans un espace sans jardin, chaque situation est actuellement analysée par les services communaux et l’intercommunale. "Pour les immeubles par exemple, un conteneur commun sera proposé. Vous ne devrez donc pas monter le conteneur dans votre appartement ni l’entreposer. Pour certaines zones dérogatoires, la collecte des papiers/cartons restera inchangée. De plus, l'utilisation du conteneur n'étant pas une obligation, vous n’êtes pas obligé d’y avoir recours. Dans ce cas, vos papiers/cartons devront être acheminés vers le recyparc de Soignies."