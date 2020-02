Chaque citoyen a désormais le droit de déposer trois interpellations chaque année.

La plupart des autres communes de la région, dont Ecaussinnes et Braine-le-Comte, permettaient déjà aux citoyens d'interpeller le conseil communal. C'est désormais aussi, ou plutôt enfin, le cas à Soignies. Ce mardi soir, les conseillers communaux sonégiens ont en effet voté en faveur d'une modification du règlement d'ordre intérieur (ROI) afin de poser un cadre sur ce droit accordé aux citoyens.

S'il le désire, chaque Sonégien pourra donc désormais questionner le conseil communal sur un thème bien précis. Mais pour être recevable, l’interpellation devra remplir plusieurs conditions : être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes; porter sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ou bien sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal ; être à portée générale ou encore ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux.

Le collège communal décidera de la recevabilité de l’interpellation en amont. "Les citoyens doivent en effet transmettre leur interpellation durant la semaine précédent le conseil communal afin de laisser le temps aux services concernés de préparer une réponse", précise la bourgmestre Fabienne Winckel (PS). "Ils doivent ensuite venir lire leur question en séance publique devant le conseil communal. Enfin, les conseillers communaux peuvent répondre."

Dans un premier temps, il avait été proposé de limiter à deux interpellations citoyennes par personne et par année civile. Mais la tutelle régionale a demandé au collège communal de modifier sa copie. Il a finalement été décidé d'accorder trois interpellations par citoyen sonégien et par année. "C'est un chiffre préconisé par l'Union des villes et communes. Et cela me semble plus que suffisant en sachant qu'on organise dix ou onze conseils communaux sur une année."