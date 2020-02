Une fuite a été constatée au niveau du bac tampon.

Pas de plongeon ni de baignade à la piscine de Soignies durant trois semaines ! En raison de travaux de maintenance, la piscine communale sera en effet fermée du 24 février au 15 mars 2020. Ce fermeture permettra la réparation urgente d’une fuite au niveau du bac tampon.

Ces nouveaux problèmes confirment la nécessité de réaliser rapidement des travaux de réfection plus importants. C'est pourquoi une nouvelle phase de rénovation est prévue au niveau des sous-sols et plus particulièrement des bétons. Ces bétons sont attaqués à cause d'infiltrations régulières d'eau. Or, ils abritent toute la machinerie dans le sous-sol.

Ces travaux, qui devraient débuter dans le courant de l'année 2020, serviront à assainir les sous-sols mais aussi à préparer la prochaine étape qui consistera à la rénovation des plages de la piscine et d'une partie de la machinerie. Le changement de ces bétons est budgétisé à hauteur de 119 400 euros. C'est la commune de Soignies qui couvrira l'ensemble de ce montant sur fonds propres.

A Soignies, la piscine est une vieille dame construite dans les années 80. Un plan de rénovation a été mis en place depuis 2015 et il se poursuit progressivement. L’accueil, les vestiaires et les sanitaires ont déjà été totalement réaménagés tandis que le système de climatisation et les gaines d’aération ont aussi été en modernisés. Ces travaux étaient chiffrés à environ 1,17 million d'euros, subsidié par la Région wallonne à hauteur de 700 000 euros.