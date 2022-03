Lors de la dernière commission parlementaire du Parlement de Wallonie destinée à l'Economie, l'Aménagement du territoire et l'Agriculture, le député wallon François Desquesnes interpellait le ministre de l'Aménagement du territoire Willy Borsus quant au projet de réhabilitation du site de Durobor. Mais pour que le Master plan dédié à la reconversion de l'ancienne gobeleterie soit mis en pace, celle-ci devra d'abord faire l'objet d'une dépollution. Le budget restant après la dépollution et l'assainissement du site permettront d'évaluer quelles fonctions peuvent être établies dans l'ancienne usine.

"Le projet de reconversion du site devra tenir compte de l'ensemble des résultats des études de pollution et des coûts liés à l'assainissement", explique Willy Borsus. "La destination que nous rendons à un ancien site d'activité industrielle détermine aussi les niveaux de dépollution auxquels on s'astreint et que nous devons respecter. Dans sa mission, la SOGEPA est étroitement soutenue par les partenaires dont la Ville de Soignies, l'intercommunale IDEA, la SPAQuE et l'AWaP. Comme nous l’avons fait dans d'autres lieux, nous souhaitons que ce soit une démarche très inclusive. Nous nourrissons le dialogue avec les quartiers voisins, les habitants, etc. C'est une dynamique d'appropriation positive".

Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, l'entreprise de 9,5 hectares située au sein même du quartier des Carrières, aura pour objectif premier d'accueillir et de développer des activités économiques sur l'ancien site industriel. La taille conséquente du site pourrait également permettre l'implantions d'autres activités telles que des possibilités de logement. Le but premier est d'assurer une transformation maitrisée et réaliste à la fois harmonieuse et en veillant aux contraintes.

"Il faudra rencontrer différents besoins détectés au niveau du territoire, tout en assurant une mixité de fonctions et contribuer ainsi à une image attractive du territoire" précise Willy Borsus. "Pour la Ville de Soignies et plus largement, la reconversion du site constitue un axe stratégique de développement et est une priorité. Cette perspective de mutation industrielle est aussi une belle opportunité d'exercice d'intelligence économique et territoriale, et traduit la volonté à la fois des autorités régionales et de moi-même de porter stratégiquement la reconversion du site. Cette vision stratégique globale doit maintenant se traduire au travers d'intentions réalistes. À ce titre, ce masterplan sera un des outils, et je l'espère un outil essentiel par rapport à la traduction de ces objectifs, à leur fixation et à leur déclinaison en autant de projets précis et pragmatiquement opérationalisables".

Le coût du masterplan nécessaire à l'étude des possibilités d'un tel projet est de 145.000 euros. Celui-ci prendra donc en compte la dépollution du site, l'évacuation des déchets et les différentes fonctions qui pourront être établies sur le site de Durobor. Une liaison entre le quartier des Carrières et la chaussée du Roeulx est également à l'étude. Celle-ci permettrait dès lors de désenclaver le quartier.