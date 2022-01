En 2018, plusieurs communes de la région du Centre recevaient des subsides pour améliorer leurs infrastructures sportives. Ce fut le cas notamment pour la Ville de Soignies qui a reçu le plus gros subside. Effectivement, sur 2,37 millions d’euros répartis dans la province de Hainaut, Soignies en a reçu 1,14 million d'euros.

Ce subside devait permettre à la Ville de construire un hall sportif qui serait situé à Horrues. Le hall omnisport devait répondre davantage aux demandes des citoyens et aux besoins des écoles. Il était donc prévu d’ériger un nouveau bâtiment de 900m2 derrière l’Eepsis, une école communale secondaire d’enseignement professionnel inférieur spécialisé. A l’époque, la Ministre wallonne Valérie De Bue voyait en cette salle la possibilité de devenir « le pôle handisport de la commune ».

La salle omnisport basse émission a vu le jour en avril 2021. Celle-ci est effectivement dédiée, la majeure partie du temps, à un public porteur de handicap.

"La salle omnisport est construite depuis avril. Elle est destinée, en journée, exclusivement à l’école d’enseignement spécialisé", explique Marc De Saint Moulin, l’échevin des sports et des projets infrasports. "Et, les heures de soirée et du week-end sont occupées par des clubs de l’entité comme le club de tennis de table, par exemple".

La volonté de la Ville de Soignies était de mutualiser l'utilisation de la salle soit de permettre au public de l'Eepsis et aux clubs de sport de l’entité - tels que la Palette Neufvilles-Senne, la JS Soignies ou encore le club de danse Corpore Sano - de pouvoir l'utiliser. Favoriser le handisport était une volonté de la commune.

"Nous sommes adhérents au Panathlon donc il y a aussi une invitation à mettre en valeur le sport pour personnes handicapées. C’est une association à laquelle beaucoup de communes font partie qui organise des activités pour personnes porteuses de handicap », explique Marc De Saint Moulin.