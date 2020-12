Mieux vaut rester chez soi, ce dimanche ! Depuis tôt ce matin, la tempête Bella frappe de plein fouet le pays, provoquant des dégâts ça et là. Les pompiers sont en effet fortement sollicités pour des branchages et arbres qui n’auraient pas résisté aux bourrasques. À Soignies, Bella a également eu raison du sapin de Noël installé sur la place Verte.

"La tempête Bella aura mis à terre notre magnifique sapin. Heureusement, plus de peur que de mal ! Merci aux ouvriers de la Ville de Soignies pour leur réactivité", commente la bourgmestre, Fabienne Winckel (PS). "Merci aussi aux pompiers pour leurs interventions depuis ce matin. Ils intervenaient en même temps pour un problème chez un particulier."

Les décorations lumineuses disposées sur le rond-point de l'entité n'ont pas non plus été épargnées. Du nom "Soignies", il ne reste désormais plus que "NIE". Les lettres manquantes ne sont heureusement pas envolées, elles sont simplement couchées.

Pompiers et services communaux sont donc sur la brèche. La journée s’annonce longue. Espérons donc que les dégâts seront limités et uniquement matériels.

© D.R.