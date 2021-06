Le 1er juin donnait le "go" à deux nouvelles aides de la Ville de Soignies. Dans le cadre de son plan de relance, les autorités ont souhaité venir en aide au secteur associatif, mais également aux commerçants, et à ses citoyens. Dès ce mardi, les parents d’enfants âgés de 4 à 18 ans peuvent désormais recevoir un chèque activité d’une valeur de 20 euros. Les Sonégiens auront jusqu’au 31 décembre pour en faire la demande.

Quelques conditions sont à respecter. "Le chèque pourra être utilisé pour participer à une activité dans une association, un club sportif ou un mouvement de jeunesse sonégien", explique la bourgmestre, Fabienne Winckel. "Il sera octroyé sur demande à chaque enfant qui sera domicilié dans l'entité sonégienne ainsi que né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2017." Pour recevoir ce chèque, un simple formulaire en ligne est disponible sur le site de la Ville, ou via le service des sports au 067/347343. Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois, et il ne peut pas être dépensé pour une valeur inférieure à 20 euros.

La démarche est toutefois différente pour le bon d’achat. Rappelez-vous, en septembre dernier, chaque citoyen recevait un bon d’achat d’une valeur de 10 euros à utiliser dans les commerces locaux. Cette belle action visant à soutenir l’économie locale et à augmenter le pouvoir d’achat sera renouvelée en ce mois de juin pour une validité dès le mois de septembre jusqu’au 31 décembre."Ces bons d'achat pourront être cumulés avec les bons d'achat précédemment distribués", ajoute la Ville. "Cette nouvelle série de bons d'achat de 10 euros pourra être aussi utilisée dans tous les commerces, établissements Horeca et producteurs de l'entité sonégienne, à l’exception des commerces relevant d’enseignes nationales et présentant une surface commerciale nette de vente supérieure ou égale à 400m²."

Cette fois, les bons d’achat seront disponibles auprès du service population du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, avec une petite exception pour le mercredi, de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h. Il est à noter que durant les mois de juillet et août, les bureaux et guichets sont fermés les après-midi et le soir. Une fois encore, quelques conditions sont à respecter, comme être inscrit au registre de la population avant le 1er avril 2021. Le montant du bon d’achat est à dépenser une seule fois et il est également possible de l’offrir à une tierce personne n’étant pas nominatif.

L’objectif de ces actions est de soutenir l’économie locale et augmenter le pouvoir d’achat des commerçants, restaurateurs ou encore producteur de la Cité de Saint-Vincent. Un coup de pouce de plus après un an et demi de difficulté…