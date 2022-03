A la veille de la saison touristique, l'Office communal du Tourisme de Soignies réouvrira le 26 mars prochain après plusieurs mois de travaux. A cette occasion, l'Office propose un week-end de découvertes sur l'entité de Soignies. Six activités sont ainsi proposées le week-end des 26 et 27 mars.

Le samedi 26 mars aura lieu la balade "En voiture d'attelage, une balade insolite à Soignies !". De 14h30 à 16h30, l'Office du Tourisme organise une balade sensorielle au cœur de Soignies et de ses villages. Celle-ci s'effectuera à bord d'une calèche tirée par un cheval de trait. Un guide parsèmera le parcours d'explications. Plusieurs circuits sont mis en place offrant des thématiques de parcours différentes.

Le prix de cette balade est de 5€ par adulte et gratuit pour les enfants jusque 12 ans.

A 15h, le samedi également, se déroulera l'activité "À la découverte des berges de la Cafenière, un espace plein de surprises!". Organisée dans le cadre des Journées Wallonnes de l'eau, cette visite est l'occasion de découvrir l'environnement de l'étang de la Cafenière et observer les floraisons des arbres présents sur le site. Les curieux pourront également découvrir le mécanisme de la zone d'immersion temporaire.

Enfin, toujours le samedi 26 mars, est organisée une balade aux flambeaux. De 19h à 21h, cette balade en compagnie d'Archers fait revenir les promeneurs dans le passé. Alliant histoire et mise en scène, cette promenade emmènera petits et grand à travers une ville millénaire au temps des archers. L'occasion de découvrir le patrimoine de la ville le tout avec humour, musique, contes, dégustations et shows de magie. Un breuvage local sera également servi à la fin de la balade.

La participation à l'activité est de 5€ par adulte ; 3€ par adolescent (de 13 à 17 ans) et 2€ par enfant (de 6 à 12 ans).

Le dimanche 27 mars, 2 balades sont organisées. La première est une balade champêtre dénommée "La petite suisse théodosienne". Les promeneurs découvriront le verger de Sirieu où ils pourront déguster du jus de pomme et d'autres produits. Les amoureux des balades pourront choisir la longueur du parcours qu'ils souhaitent (9 ou 13,5km) et avancer à leur propre rythme. Un panier pique-nique composé de produits du terroir peut également être commandé.

La balade est gratuite. Le prix du panier apéritif est de 20€, le prix du panier de luxe est de 30€.

La deuxième balade prévue à 9h30 est une balade à vélo organisée sur Naast. Au départ de Soignies, l'idée est de découvrir les différentes facette de ce village. Lors d'un parcours un peu vallonné d'environ 16 km, les cyclistes découvriront les aspects méconnus des villages de l'entité de Soignies. Des vélos peuvent être loués auprès de l'Office communal du Tourisme.

L'activité étant proposée dans le cadre des Journées Wallonnes de l'eau, celle-ci est gratuite.

Enfin, de 14h à 18h se tiendra le spectacle "Acro Bike" : "Show devant !". Toute l'après-midi, la public pourra assister à des animations et des spectacles Acro Bike mis en scène par Bruno Janin et enrichis, chaque année, de nouvelles figures. Des artistes internationaux formés tout au long de l'année prendront part à ce spectacle. Le show, gratuit, se déroulera dès 14h sur la place Van Zeeland.

L'ensemble des ces activités doit faire l'objet de réservations obligatoires auprès de l'Office du Tourisme par téléphone (067/34.73.76), par e-mail (tourisme@soignies.be) ou via le site internet (www.visitsoignies.be).