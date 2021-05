Vacciner pour entrevoir le bout du tunnel. Cela fait plusieurs mois maintenant que la vaccination est lancée en Wallonie, et le rythme a largement été critiqué par la population. Alors que près de 85% des personnes âgées de 65 ans et plus, et un peu plus de 60% des personnes à risque ont reçu une première dose, c’est maintenant autour du grand public, de 18 à 45 ans, de recevoir les premières invitations.

Au centre de vaccination de Soignies, les médecins sont dans les starting-blocks depuis ce lundi. "Nous sommes à environ 120 vaccinés par heure", explique le responsable du centre, Etienne Van Honacker. "25 à 30 personnes reçoivent leur dose dans un seul box, donc par médecin, pendant 60 minutes. C’est un très bon rythme. Les citoyens peuvent compter sur nous, on est prêt à donner le meilleur de nous-même pour faire accélérer la vaccination. Même si ça ne dépend pas de nous pour la plupart du temps…"

En effet, la campagne de vaccination dépend de l’approvisionnement en vaccins. Mais bonne nouvelle, une augmentation significative des livraisons est attendue dans le courant du mois de mai. "Nous avons eu le mot d’ordre d’être au maximum de nos capacités pour cette deuxième phase", ajoute le docteur Van Honacker. "Nous n’avons pas encore eu les quantités exactes que nous allons recevoir, mais la Wallonie devrait distribuer près de 200 000 doses dans les centres. Ici, à Soignies, on peut atteindre les 160 vaccinés par heure facilement." Les médecins restent motivés, et sont prêts à vacciner également les week-ends à Soignies.

À partir de cette semaine, la Wallonie entame également la phase pilote de la vaccination des personnes très fragilisées ou précarisées dans huit structures. Le centre de Soignies n’en fait pas partie, mais salue l’initiative. "Ces personnes sont parfois très difficiles à localiser, et la question de la deuxième dose posait problème", déclare Etienne Van Honacker. "Johnson & Johnson devrait être la solution, c’est intelligent comme stratégie."

Et les médecins du centre sonégien peuvent enfin voir le bout du tunnel. "Les messages qui sont envoyés sont positifs. Toutes les données sont en diminution, et ça redonne de l’espoir aux équipes médicales. Mais à Soignies, nous n’avons jamais cessé d’y croire. Et c’est comme ça dans tous les centres de vaccination. Tout le monde fait un travail extraordinaire, de l’administration de l’hôpital aux infirmiers, en passant par les bénévoles et les médecins. Et nous sommes rassurés de voir que la majorité de la population trépigne d’impatience pour se faire vacciner."

Au total, 45.2% de la population wallonne de 18 ans et plus est désormais vaccinée avec au moins une dose et 14.4 % ont eu une vaccination complète. Des chiffres encourageants, avant le début des vacances d’été.