Noël, le Bus du bonheur s’arrête sur la Place Verte durant une journée complète pour récolter des dons de jouets. Mais cette année sera différente. Sans marché de Noël, le bus devra malheureusement rester confiné. La solidarité, en revanche, persistera.

"De nombreux jeunes placés en maison d'accueil attendront quand même le passage de notre père Noël. Nous ne pouvons pas les oublier et encore moins dans ce contexte difficile. C'est pourquoi, face à la crise, le Bus du bonheur se réinvente", expliquent les organisateurs de cette superbe initiative.

Cette année la collecte de jouets se fera donc sur rendez-vous à trois points de dépôt différents de l’entité (Soignies, Neuvilles et Thieusies). La période sera également plus étendue, du 25 novembre au 2 décembre, afin de toucher davantage de personnes. "Plus que jamais nous comptons sur vous pour amener des dons en très bon état."

Les familles et les enfants désireux de faire don de jouets, jeux, livres, DVD ou accessoires de mode sont invités à prendre rendez-vous pour déposer ces dons auprès des bénévoles qui prendront le relais pour trier, nettoyer, emballer et ranger les jouets en fonction des âges et des souhaits des enfants.

Grâce à cette opération organisée depuis de nombreuses années, plus de 200 enfants et adolescents, de 0 à 18 ans, placés par le juge pourront accueillir le Père Noël malgré un contexte difficile et recevoir de ses mains propres (et désinfectées…) un paquet bien fourni.