Les résultats de l'enquête réalisée sur le terrain et auprès des habitants, concernant la rénovation du centre-ville, ont été publiés par la Ville de Soignies.

Deux ans plus tard, où en est le projet de rénovation du centre-ville de Soignies ? Rappelez-vous, en 2019, on vous parlait déjà de l'intention de la Ville de Soignies de moderniser son centre ville. Elle espérait ainsi maintenir l’attractivité et un cadre de vie de qualité pour les dix prochaines années. Un vaste projet qui visiblement demande du temps et de la réflexion. La Ville avait d'ailleurs réalisé une enquête auprès des citoyens mais auprès d'experts également. Le diagnostic est tombé !