C’est de nouveau la déception dans la Cité de Saint-Vincent. Une fois de plus, le centre culturel de Soignies, organisateur du festival Août en Eclats, et la Ville ont pris la lourde décision d’annuler cette édition 2021, malgré leur volonté d’y croire jusqu’au bout. "Nous avions travaillé, cette année encore, sur une affiche alléchante, mais les protocoles qui nous sont imposés et pas encore suffisamment définis (limitation du public, distanciation…) durant le mois d’août", écrit la Ville. "Et l’incertitude qui plane encore sur la situation sanitaire ne nous permet pas d’envisager sereinement la mise en place de ce festival convivial, gratuit et traditionnellement ouvert sur la ville."

Une décision qui a été de nouveau difficile à prendre. "Nous pensons aussi au public qui nous suit depuis plus de quinze ans, aux artistes qui, depuis plus d’un an, traversent des moments particulièrement difficiles, aux techniciens, aux intermittents, ainsi qu’à nos partenaires associatifs qui contribuent à faire exister cet événement cher au coeur de notre région", ajoute la Ville.

Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est fixé à l’été prochain. Les équipes restent motivées afin se préparer à la prochaine édition, le samedi 27 août 2022, "pour que l’histoire de ce beau festival continue à s’écrire pour de nombreuses années encore."

Mais les organisateurs n’ont pas totalement abandonné l’idée. En effet, pour que la culture et la création artistique soient, malgré tout, présentes au coeur de l’été sonégien, le centre culturel, en concertation avec la Ville de Soignies, a décidé de fragmenter le festival, en mettant en place des Eclats estivaux sur le site du Quinquet les samedis 3/07, 10/07, 21/08 et 28/08. Au programme, des concerts, des spectacles circassiens et des animations pour les familles. D’autres informations, plus précises, devraient parvenir d’ici là.