Comme c'est également le cas au Roeulx, à Mons ou à Ecaussinnes, la Ville de Soignies impose désormais le port du masque aux abords de toutes les écoles présentes sur son territoire. Les écoles concernées par cette mesure sont donc les écoles maternelles, primaires et secondaires.

Depuis ce mardi 1er septembre, le port du masque couvrant le nez et la bouche est donc rendu obligatoire pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, à 50 mètres de part et d'autre de l'entrée et sortie des écoles situées au sein de l'entité. Mais uniquement aux heures d'entrée et de sortie. C'est-à-dire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h et de 15h à 16h30 ; les mercredis de 7h30 à 9h et de 11h30 à 13h.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux personnes exerçant une activité professionnelle qui nécessite un effort physique soutenu et/ou intense ainsi qu'aux personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas porter le masque. Le port d'un écran facial est dans ce cas obligatoire.

La Ville de Soignies en profite pour rappeler les précédentes mesures. "Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où la distance de sécurité d'1,5 m ne peut pas être respectée. En plus du port du masque, il est recommandé à la population d'appliquer scrupuleusement les gestes barrières ainsi que les 6 règles d'or pour les contacts sociaux. Les services de polices sont chargés de veiller au respect des mesures imposées, au besoin, par la force. Ces services conservent une faculté d'appréciation dans le cadre de l'exécution" de l'arrêté de la Bourgmestre."